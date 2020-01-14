البرادعي يوجه رسالة إلى الوطن العربي

14 يناير 2020 - 12:12 م

وجه الدكتور محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية سابقًا ونائب رئيس الجمهورية سابقًا، رسالة إلى العالم العربي.

وقال البرادعي، إن هناك خلافًا سطحيًا ومفتعلاَ في العالم العربي بين العلماني والإسلامي والسني والشيعي حول علاقة الدين بالدولة.

وأضاف أن هذا الخلاف سينتهي إن لم يجد صيغة عقلانية للتعايش معًا قائمة على قبول الآخر.

وكتب البرادعي في تغريدة له: الخلاف السطحى والمفتعل في العالم العربي بين "العلماني" و"الإسلامي" وبين الشيعي والسني حول علاقة الدين بالدولة سينتهى، إن لم نجد صيغة عقلانية للتعايش معًا قائمة على قبول الآخر، إلى القضاء على مقومات الدولة بل وعلى كل مقاصد الدين. كفانا اختراع للعجلة".