  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

ارشيف

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

ارشيفية

إمام مسجد يتزوج " رجل".. ويكتشف الخديعة بعد أسبوعين من الدخلة

أولي جلسات الاستئناف في قضية " شهيد الشهامة"

غياب والد "شهيد الشهامة" عن أولى جلسات الاستئناف

مجدي عبد الغني

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

هبة قطب

هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

محمد راجح

بعد قليل. نظر أولى جلسات استئناف "راجح"

قاسم سليماني

هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

الحبيب الجفري

الجفري: 3 سمات تميز الجيش المصري

البرادعي يوجه رسالة إلى الوطن العربي

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

البرادعي يوجه رسالة للعرب: الطريق مسدود

#

«الجسمي» يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ماذا قال؟

#

وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"صلاح"

#

صابر الرباعي يوجه رسالة للشعب اللبناني..هذا ما قاله

السنة

الشيعة

العالم العربي

محمد البرادعي

رسالة

وجه الدكتور محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية سابقًا ونائب رئيس الجمهورية سابقًا، رسالة إلى العالم العربي.

وقال البرادعي، إن هناك خلافًا سطحيًا ومفتعلاَ في العالم العربي بين العلماني والإسلامي والسني والشيعي حول علاقة الدين بالدولة.

وأضاف أن هذا الخلاف سينتهي إن لم يجد صيغة عقلانية للتعايش معًا قائمة على قبول الآخر.

وكتب البرادعي في تغريدة له: الخلاف السطحى والمفتعل في العالم العربي بين "العلماني" و"الإسلامي" وبين الشيعي والسني حول علاقة الدين بالدولة سينتهى، إن لم نجد صيغة عقلانية للتعايش معًا قائمة على قبول الآخر، إلى القضاء على مقومات الدولة بل وعلى كل مقاصد الدين. كفانا اختراع للعجلة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا بـ "الاتحادية"
» مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية
» الموت يفجع رئيس "القومى للمرأة"
» فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"
» مميزات خفية لمواقع التواصل أهمها "الصور".. تعرف عليها
» مدرب جديد لـ "برشلونة" الإسبانى
» ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب
» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط
» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه
» طائرة خاصة للزمالك أثناء رحلته للجونة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة