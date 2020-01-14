لاعب فرنسى يهدد مسيرة "صلاح" بصفوف "الريدز"

14 يناير 2020 - 12:07 م

اقترب مسئولو ليفربول الإنجليزي، من الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مرونة النادي الكتالوني في الاستغناء عنه.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ذكرت أن هناك تزايدًا في حظوظ ليفربول للظفر بخدمات اللاعب، في ظل المرونة التي أبدتها إدارة النادي الكتالوني في ترك اللاعب الفرنسي بسبب إصاباته المتكررة وتراجع مستواه في الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة أصبحت مستعدة للموافقة على أي عرض بقيمة 100 مليون يورو لرحيل ديمبلي عن صفوف الفريق.

وتابعت "ديمبلي" سيشارك أساسيًا في بعض الأوقات مع إراحة محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، كما أنه سيوفر منافسة قوية مع ثلاثي هجوم ليفربول الحالي، الأمر الذي قد يجعل صلاح بديلاً في بعض الأوقات.