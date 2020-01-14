» مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية

14 يناير 2020 - 11:47 ص

قتل عشرات الأشخاص في انهيارات جليدية في باكستان بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد أمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين حكوميين كبيرين اليوم الثلاثاء، أن 57 شخصًا على الأقل قُتلوا واعتُبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضاف المسئولان أن ”العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضًا في انهيارات أرضية“.

وأفاد أحد المسئولين أن هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قُتلوا وجهود الإنقاذ ما زالت جارية".