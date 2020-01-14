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ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

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المطرب أحمد سعد والفنانة ريم البارودي
المطرب أحمد سعد والفنانة ريم البارودي
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علا خطاب

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كشفت الفنانة ريم البارودي، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، تفاصيل علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، موضحة أنها السبب في معرفتها بالفنان أحمد سعد.                    

وأكدت ريم البارودي، خلال لقائها، أنها لم تجمعها صداقة بالفنانة سمية الخشاب رغم أنهما تعاونا في مسلسل "حدائق الشيطان" والتقيا مرتين فحسب.

وأوضحت ريم أنها كانت السبب في معرفة سمية الخشاب بأحمد سعد ولكنها لم تفرح لخبر طلاقهما، مضيفة أنها ليس لها علاقة بانفصالهما ولكنها كانت تعلم منذ البداية بأن الجوازة لن تكتمل .

ولفتت ريم إلى أن علاقتها بأحمد سعد تختلف كليا عن علاقته بسمية الخشاب فلا جمعتهما محاكم ولا قضايا من قبل .

واختتمت ريم البارودي حديثها عن سمية الخشاب، نافية إمكانية أن تجمعها صداقة بسمية الخشاب مستقبلا .

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