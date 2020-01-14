» مميزات خفية لمواقع التواصل أهمها "الصور".. تعرف عليها

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مواقع التواصل
مواقع التواصل
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متابعات- أمينة عبد العال

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تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الصديق الصدوق لمتابعيها وبالرغم من ذلك توجد بعض المميزات الخفية بها لا يعرفها الكثيرون.

ويقدم التقرير التالي الذي نشرته" الوطن" بعض هذه الخفايا المهمة و هي كالتالي:

الإنستجرام

الصور

من الممكن أن تخفي الصورة التي تمت الإشارة إليك بها إذا قام أحد متابعيك بالإشارة لك في فيديو أو صورة وأنت لا تريد أن يشاهدها أحد وذلك بالوقوف علي المنشور والكبس علي الإشارة الخاصة بك وإخفائها من صفحتك.

"story "

كما يمكن أن تتحكم فيمن يري القصة الخاصة بك "story " من خلال الضغط عليها ثم الكبس على الـ 3 نقط الموجودة في الأسفل واختيار الإعدادات وتحديد الأشخاص التي لا ترغب بأن يروا القصة الخاصة بك.

الواتساب

تنسيق الخط

يمكنك تنسيق خط النصوص التي تتبادلها علي"وات ساب" لتجعلها عريضة بوضع النص بداخل نجمتين* أو مائلة بإضافة _ شرطتين سفليتين.

الرسائل المحذوفة

من الممكن أن تجري عملية نسخ احتياطي لكل المحادثات بالتوجه إلى Settings ثم الضغط على Chats ، ثم  تختار إجراء عملية نسخ احتياطي في الحال back up chat history now ، أو يصبح أوتوماتيكيًا بتوقيت تقوم بتحديده Set up an auto-back up .

الفيسبوك

إغلاق طلبات الألعاب المزعجة

من السهولة أن توقف عمليات طلبات الألعاب المزعجة أو إغلاق الدعوات بشكل عام أو وقف الأصدقاء من إرسال دعوات للعبة معينة من خلال الخيارات المتاحة لك.

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