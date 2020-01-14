» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط

14 يناير 2020 - 10:35 ص

عقبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على جروب "حد شاف جوزي" المنتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا :"نوع من التجسس، ولها آثار اجتماعية خطيرة".



وأضافت "سعاد"، خلال حوارها عبر فضائية "تن"، أن المرأة دائما تسير وراء عواطفها، وهو ليس عيبا فيها، مطالبة الزوجة بأن تحفظ سر زوجها وخاصة في العلاقة الحميمة، معقبة: "حفظ سر العلاقة من باب ستر العورات".



وأوضحت أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن رفض المرأة للعلاقة الزوجية ليس حراما طالما لعذر، وعلى الزوج أن يقدر، ولن تلعنها الملائكة حتى الصباح، معقبة :"رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بس بشرط يكون فيه عذر مقبول".

