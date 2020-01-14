بعد قليل. نظر أولى جلسات استئناف "راجح"

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محمود

تبدأ محكمة استئناف شبين الكوم نظر أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بشهيد الشهامة، على الأحكام الصادرة ضدهم بحبس المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى الميهي وشهرته "حماصة"، وإسلام عاطف رمضان، بالسجن 15 سنة، ومعاقبة إسلام إسماعيل البخ، بالسجن 5 سنوات.

وعلَّق المحامي نضال مندور، المكلف بالدفاع عن الضحية محمود البنا، بأنه كان يتوقع ذلك الحكم لأنه أقصى عقوبة يملكها القاضي أن يطبقها على الجناة، خاصة بعدما أثبت أنهم أحداث.

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تكون قضية راجح جرس إنذار للنظر في قانون الطفل خاصة أن الأحداث ترتكب جرائم بشعه يعجز عنها معتادو الإجرام.


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