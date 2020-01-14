» الزمالك يقيد "كاسونجو" بديلا لحمدى النقاز

14 يناير 2020 - 10:05 ص

استقر مسئولو نادى الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق فى قائمتى الفريق المحلية والأفريقية، حيث سيتم قيده فى القائمة المحلية عن طريق استبداله بمكان التونسي حمدي النقاز، على أن يتم قيده فى القائمة الأفريقية فى المقعد المتبقى.

ووافق الزمالك على تلبية رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بعد مشاركة كاسونجو فى التدريبات وتجهيزه بأفضل صورة حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية فور قيده.

ويستعد الزمالك الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب الأخير، الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.