الجفري: 3 سمات تميز الجيش المصري

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الحبيب الجفري

أشاد الداعية الحبيب علي الجفري، بالجيش المصري، قائلا: "هناك 3 سمات تميز جيش مصر عن جيوش العالم، وهي أنه جيش مؤمن وفطري ومترسخ العقيدة.

وأضاف الحبيب علي الجفري، خلال وجوده ضيفا ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن الجيش المصري يمتلك عقيدة قتالية واحدة لا تملك التجزئة والتلاعب، وأيضا لديه آلية الإصلاح الذاتي.

وتابع: "من الصعب على أي مصري أن يدرك معنى أن يكون ليس له وطن، وأتمنى ألا يدرك المصريون هذا المعنى"، معقبا: "نحن أدركناه عندما عشنا أكثر حياتنا مغتربين".

وتطرق الجفري في حديثه إلى حياته الشخصية قائلا : "أسرتي كانت مقاومة للإنجليز وقد نظر إلينا على أننا خصوم للرؤية الشيوعية، وأجلي أهلنا من البلاد رغما عنا".

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