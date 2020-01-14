» الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر للغردقة

14 يناير 2020 - 09:57 ص

يختتم فريق الزمالك، تدريباته فى الحادية عشرة صباح اليوم، قبل التوجه إلى الغردقة، استعدادًا للمباراة أمام فريق الجونة التى ستجمع الفريقين، فى الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

الفرنسى "كارتيرون" يسعى لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرًا سواء محليا أو أفريقيا، ويعلن كارتيرون قائمة الفريق بعد المران الختامى صباح اليوم.