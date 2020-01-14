يهشم رأس والدته في سوهاج.. السبب صادم

14 يناير 2020 - 09:32 ص

أقدم عامل على التخلص من والدته في سوهاج، وذلك لشكه في سلوكها.

وكان العامل قد تخلص من والدته بشومة بدائرة مركز جرجا بسوهاج، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، وبعد بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول " زينب. ع. ع" 45 عاما ربة منزل وتقيم بدائرة المركز، "جثة هامدة " بدعوى سقوطها من علو.

وبعد انتقال مأمور وضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبمتابعة تقرير مفتش الصحة أفاد بإصابتها بكسر بالجمجمة أدى إلى نزيف داخلي بالمخ.

وقد توصلت التحريات إلي قيام نجل المتوفاة "الحسينى. ا ع" 29 عامًا، عامل، بالتعدي على والدته بالضرب بعصا مما نتج عنه إصابتها ووفاتها في الحال.

على الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك بسبب سوء سلوكها والتخلص من العصا بأحد المصارف القريبة من المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وتم استدعاء النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لكشف حقيقة الوفاة.