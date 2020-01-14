مفاجأة تقلب الموازين.. شقيق قتيل نانسي عجرم يكشف هذا السر

14 يناير 2020 - 09:28 ص

مازالت قضية سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم وقتل زوجها اللص، تشغل الرأي العام، حيث كل يوم يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث، وما بين اتهامات متبادلة من اسرة القتيل ومحامي الدفاع الفنانة اللبنانية، يبقي الوضع على ما هو عليه.

ومن ضمن المفاجآت التي كشفتها أسرة الشاب السوري، القتيل، صرح شقيقه، ويدعى محمد حسن الموسى، بأن الشخص الذي ظهر في الفيديوهات التي التقطت بواسطة كاميرات المراقبة، ليس شقيقه، مشيرا إلى أن شقيقه اختفى في نفس اليوم الذي نشر فيه زوج نانسي عجرم الفيديوهات المزيفة، بحسب قوله.

وأضاف أحمد الموسى، أن شقيقه اختفى في نفس يوم الحادث (4 يناير)، حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت لبنان، لافتًا إلى أن شقيقه ذهب للمطالبة بحقه، وليس السرقة، وأنه كان يعمل مع شخص يتواصل بشكل مباشر مع فادي الهاشم، بحسب تصريحاته لـ صدى البلد .

وبسؤاله عن وجود صور لشقيقه تثبت عمله مع نانسي عجرم أو زوجها، أجاب أحمد الموسى بأن "شقيقه لم يمتلك موبايل، نظرا لحالته المادية الصعبة، مؤكدًا أنه بعد جريمة القتل، قام شخص آخر بتمثيل الجريمة أمام كاميرات المراقبة بملابس شقيقه".

ونفى أحمد الموسى، ما تردد حول تواصل نانسي عجرم معهم، من أجل رعاية أطفال شقيقه بعد مقتله، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ولفت إلى أن هناك أشخاصا من جهة الفنانة اللبنانية، تفاوضوا مع المحامي الخاص بنا، بالمال، من أجل التنازل عن القضية.