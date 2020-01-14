» شاهد .. لحظة وفاة مصارع شهير على الحلبة

14 يناير 2020 - 08:21 ص

توفي مصارع شهير متأثرًا بإصابة مروعة حدثت له خلال مباراة خاضها قبل أسابيع على الحلبة.



وقضى أسطورة الـ WCW "لاباركا" عن عمر يناهز 54 سنة إثر إصابة صعبة في مباراة خلال أكتوبر الماضي.



وحاول "لاباركا" القفز فوق منافسه من الحلبة لكن قدماه علقتا بحبل الحلبة وسقط على رأسه ليخرج محمولا على نقالة.



وأظهرت التحاليل والأشعة إصابة مروعة في الرأس وفضلا عن إصابات أخرى في فقرات العنق قبل أن يفقد القدرة على الكلام وتحريك الأطراف .. وبعدها تعلن عن وفاته.



