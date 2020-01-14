زوجة قتيل نانسي عجرم تكشف 5 مفاجآت تغير مجرى القضية

أحمد عادل شعبان
كشفت "فاطمة" - زوجة القتيل محمد حسن الموسى - 5 مفاجآت مدوية أثناء ظهورها مع الإعلامي طوني خليفة على قناة "الجديد" اللبنانية.
وجاءت المفاجآت كالتالي:
- يوم الحادث أخبرني زوجي أنه سيذهب إلى منزل أحد الشخصيات رفقة صديق له للحصول على مستحقاته المالية لكنه لم يخبرني أنه هذا الشخص هو فادي الهاشم .
- يوم الحادث أخذ زوجي معه مسدس طفلنا حسن البالغ من العمر 3 سنوات وهو مسدس لعبة ويمكن لأي شخص أن يتعرف عليه.
- زوجي ذكر لي أنه ذهب لفيلا فادي الهاشم من قبل للقيام ببعض الأعمال المتقطعة في حديقة المنزل.
- تلقى محمد وعدًا بالعمل في فيلا نانسي و زوجها مقابل 800 دولار شهريا لكنه لم يحصل عليها.
- محمد كان يصلي ولا يترك فرض ومن المستحيل أن يفكر في السرقة.
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