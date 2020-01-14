» رسميًا.. إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

14 يناير 2020 - 12:20 ص

أعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح الثلاثاء، تعيين كيكي سيتين مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول بالنادي وإقالة إرنستو فالفيردي، دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد مع المدرب الجديد.



ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، "توصل برشلونة وكيكي سيتين إلى اتفاق ليصبح مدرب الفريق حتى صيف 2022".

وأضاف النادي، "تم الاتفاق على انهاء عقد إرنستو فالفيردي، ويغادر المدرب النادي بعد أن كان مسؤولًا عن الفريق لموسمين ونصف".

وختم النادي بيانه، "يعرب النادي عن امتنانه لإرنستو فالفيردي على كفاءته المهنية والتزامه وتفانيه ومعاملته الإيجابية دائمًا تجاه كل أفراد عائلة برشلونة، نتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

سيتين (61 عامًا)، لم يخض أي تجربة تدريبية كبرى وتعد مهمة تدريب برشلونة هي الأكبر في مسيرته التدريبية، حيث سبق ودرب راسينغ سانتاندير الإسباني عام 2001 ثم بوليديبورتيفو إيخيذو الإسباني في 2003، ثم منتخب غينيا الإستوائية عام 2006.