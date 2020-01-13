اللواء سمير فرج: القوات الجوية نفذت "الفتح الاستراتيجى"

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قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن ما حدث من قبل القوات الجوية في المناورة «قادر 2020»، يسمى بالفتح الاستراتيجي، وهو نقل قوات أو سرب من الطائرات من موقع لآخر.
وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفتح الاستراتيجي هو نقل الأفراد ومعداتهم وطاقم الصيانة إلى موقع جديد آخر في أي قاعدة على مستوى الجمهورية.
وتابع مدير الشؤون المعنوية الأسبق، أن القوات الجوية نفذت اليوم إمداد الطائرات بالوقود في الجو، وهو ما يعني الوصول إلى درجة عالية من الاحترافية.


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