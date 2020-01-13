  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن مفاوضات سد النهضة

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

هذا هو السبب الحقيقي إنخفاض سعر الدولار في مصر

القمح

خبراء وبرلمانيون: «الزمير» يهدد بتدمير زراعة القمح

الدولار

الدولار يواصل التراجع.. ويسجل هذا الرقم

السعودية

ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

الديهي مع الداعشية

داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

قتل

30 طعنة تنهي طريق "المتعة الحرام" في الجيزة

شوكور

نجم منتخب تركيا مهاجمًا «أردوغان»: «سلبني كل شي»

نانسي عجرم وزوجها

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

واشنطن: إطلاق النار في قاعدة بفلوريدا عمل إرهابي

عرب وعالم

إطلاق نار داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية - أرشيفية
إطلاق نار داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية - أرشيفية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"حفتر" و"السراج" في موسكو لبحث وقف إطلاق النار

#

روسيا.. مقتل عنصرين في حادث الهجوم على "الأمن الفيدرالي"

#

إطلاق النار على منزل رئيس وزراء سابق في لبنان

#

إلغاء اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحُديدة اليمنية

أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي ترحيل 21 طالبا سعوديا على خلفية حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، في ديسمبر الماضي، والذي صنفته هجوما إرهابيا.
وقال وزير العدل والنائب العام الأمريكي، ويليام بار، في تصريح أدلى به مساء اليوم الاثنين، للإعلان عن نتائج التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع في القاعدة الجوية للبحرية الأمريكي في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، يوم 6 ديسمبر الماضي، إن «ما حدث هو عمل إرهابي»، حيث «تؤكد الحقائق أن مطلق النار انطلق من الإيديولوجية الجهادية».
وأشار بار إلى أن التقارير التي تحدثت عن وصول منفذ الهجوم، محمد سعيد الشمراني، إلى القاعدة رفقة طلاب عسكريين سعوديين آخرين قاما بتصوير إطلاق النار، غير صحيحة.
وبين أن عددا من الطلاب السعوديين وجدوا أنفسهم في الموقع لحظة الهجوم وصوروه، لكنهم تعاونوا بشكل كامل مع التحقيق، مثلما فعل مواطنوهم المستجوبين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في بينساكولا وقواعد عسكرية أمريكية أخرى.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"
» "موسى" يسخر من تدريب الجيش القطري: "مرعب"
» داعية إسلامي: الزوج الصالح يتحمل أذى زوجته
» بوتين يقترح على الأسد دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة سوريا
» إيران تهدد باتخاذ إجراءات أخرى ضد السفير البريطاني
» بريطانيا تحذر إيران من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية
» بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد
» "ضاعت فلوسك ياقطر" يتصدر تويتر بسبب تعويضات طائرة أوكرانيا
» بالفيديو.. أحضان وقبلات أمام مدرسة بالشرقية
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم بالدوري الروماني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة