» بوتين يقترح على الأسد دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة سوريا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى دمشق الرئيس السوري بشار الأسد لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة البلاد.



وتحدث الرئيسان عن الرسول بولس، الذي يعتقد أنه تبنى المسيحية على أبواب دمشق. ووفقا للأسطورة، فإن بولس فقد بصره بسبب ضوء ساطع من السماء، وظهر له المسيح وقال له من أجل استعادة بصيرته يجب عليه إتباع الطريق المباشر إلى منزل الأب المسؤول عن عدد من الكنائس.

