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بوتين يقترح على الأسد دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة سوريا

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى دمشق الرئيس السوري بشار الأسد لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة البلاد.
وتحدث الرئيسان عن الرسول بولس، الذي يعتقد أنه تبنى المسيحية على أبواب دمشق. ووفقا للأسطورة، فإن بولس فقد بصره بسبب ضوء ساطع من السماء، وظهر له المسيح وقال له من أجل استعادة بصيرته يجب عليه إتباع الطريق المباشر إلى منزل الأب المسؤول عن عدد من الكنائس.
وبناء على مقتطفات من المحادثة التي جرت بين بوتين والأسد خلال زيارة قام بها زعماء البلدين إلى الكنيسة الأرثوذكسية لمريم العذراء، التي تم بثها على قناة "روسيا 1" لبرنامج "موسكو- الكرملين- بوتين" قال الرئيس السوري مازحا: في حال ترامب مشي بهذا الطريق أيضا سيحسن وضعه".
وقال بوتين:"أعتقد أنه يستطيع، قم بدعوته إلى دمشق"، وهنا أعرب الرئيس السوري عن استعداده لقبول زيارة القيادة الأمريكية، بينما بوتين قال إنه سيوصل دعوته لترامب.
ومن الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق كانت زيارة مفاجئة.
 

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