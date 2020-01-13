  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

هذا هو السبب الحقيقي إنخفاض سعر الدولار في مصر

القمح

خبراء وبرلمانيون: «الزمير» يهدد بتدمير زراعة القمح

الدولار

الدولار يواصل التراجع.. ويسجل هذا الرقم

السعودية

ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

الديهي مع الداعشية

داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

قتل

30 طعنة تنهي طريق "المتعة الحرام" في الجيزة

شوكور

نجم منتخب تركيا مهاجمًا «أردوغان»: «سلبني كل شي»

نانسي عجرم وزوجها

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

السراج وحفتر

نتيجة صادمة بعد اجتماع "السراج" و"حفتر"

بالفيديو..

هذا هو السبب الحقيقي إنخفاض سعر الدولار في مصر

آخر الأخبار

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم
استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبير عسكري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

#

الدولار يتراجع أمام الجنيه والذهب يستقر اليوم الأحد

#

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

#

تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية

أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه، والأمر يتوقف على العرض والطلب.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، إنه إذا زاد الطلب على العملة الأجنبية عن الإيراد فسعر العملة يرتفع، موضحًا أن هناك انخفاضًا في الطلب عل العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وتمثل ذلك في السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمارات غير المباشرة نتيجة الثقة في الاقتصاد المصري، والاستثمار في أذون الخزانة وخلافه، بالإضافة لخروج مدخرات المصريين من العملية الأجنبية.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، إلى أن الجنيه المصري أحسن أداء لعملة محلية في الدول النامية، مقابل الدولار الأمريكي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "موسى" يسخر من تدريب الجيش القطري: "مرعب"
» داعية إسلامي: الزوج الصالح يتحمل أذى زوجته
» بوتين يقترح على الأسد دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة سوريا
» إيران تهدد باتخاذ إجراءات أخرى ضد السفير البريطاني
» بريطانيا تحذر إيران من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية
» بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد
» "ضاعت فلوسك ياقطر" يتصدر تويتر بسبب تعويضات طائرة أوكرانيا
» بالفيديو.. أحضان وقبلات أمام مدرسة بالشرقية
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم بالدوري الروماني
» "فتاة المطرية" تصدم والدها بعد ظهورها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة