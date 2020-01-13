هذا هو السبب الحقيقي إنخفاض سعر الدولار في مصر

13 يناير 2020 - 10:00 م

أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه، والأمر يتوقف على العرض والطلب.



وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، إنه إذا زاد الطلب على العملة الأجنبية عن الإيراد فسعر العملة يرتفع، موضحًا أن هناك انخفاضًا في الطلب عل العملة الأجنبية.



وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وتمثل ذلك في السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمارات غير المباشرة نتيجة الثقة في الاقتصاد المصري، والاستثمار في أذون الخزانة وخلافه، بالإضافة لخروج مدخرات المصريين من العملية الأجنبية.

