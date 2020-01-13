الرئيس الجزائري يزور معارضا بارزا في منزله

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زار الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، الإثنين، أحد أبرز السياسيين المعارضين في البلاد، بمنزله للاطمئنان على صحته والتشاور معه بشأن الوضع السياسي في البلاد، وفق بيان للرئاسة.
وحسب البيان، الذي بثه التلفزيون الرسمي، فإن "الرئيس تبون أدى زيارة إلى الوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته"، حيث عبّر الأخير "عن عميق تأثره بهذه الزيارة".
وأطلع تبون الإبراهيمي على بعض جوانب التغيير الشامل الذي شرع في تطبيقه بدءا بالمراجعة الواسعة للدستور والتي يجب أن تحظى بأوسع توافق وطني ممكن، وفق البيان.
ونقل البيان الرئاسي عن الإبراهيمي أنه "عرض أفكاره حول تصوره للمستقبل في ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها".
وأحمد طالب الإبراهيمي (88 سنة) هو وزير جزائري أسبق شغل عدة حقائب في السبعينيات والثمانينيات أهمها الخارجية والتعليم، وهو نجل البشير الإبراهيمي أحد أبرز مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تنظيم للدعاة في البلاد).
ومنع الإبراهيمي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تأسيس حزب ذي ميول إسلامية، وظل خلال أشهر الأزمة الأخيرة يقدم مبادرات للحل مع سياسيين معارضين آخرين.
وقبل أيام أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن تبون، شرع في لقاءات تشاورية مع شخصيات وأحزاب ومنظمات محلية حول الوضع العام للبلاد وورشة التعديل الدستوري الذي شكلت لجنة خبراء لكتابة مسودته الأولية.
وأوضحت أن هدفها "بناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي".
واستقبل الرئيس الجزائري، خلال الأيام الماضية، سياسيين ومسؤولين سابقين معارضين مثل رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد بن بيتور ومولود حمروش إلى جانب وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي. -

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