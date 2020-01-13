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واشنطن تعتزم رفع الصين من قائمة "المتلاعبين" بالعملة

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تعتزم الولايات المتحدة رفع الصين من قائمة الدول التي "تتلاعب" بالعملة، قبل يومين فقط من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين، حسب إعلام محلي.جاء ذلك حسبما أفادت قناة (CNBC)، الإثنين، نقلا عما وصفته بـ"مصدر مطلع"، دون أن تذكر اسمه.
وقبل نحو 5 أشهر، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، الصين بالتلاعب بالعملة، الأمر الذي رفضته بكين.
وقالت (CNBC) إن البيت الأبيض لم يعلق بعد على أنباء رفع الصين من قائمة "المتلاعبين" بالعملة.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن نائب رئيس الوزراء "ليو خه" والذي يرأس فريق التفاوض الصيني مع الجانب الأمريكي، سيوقع المرحلة الأولى من الاتفاق خلال الفترة بين 13 - 15 من الشهر الجاري.
وبعدها بيوم واحد، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة "فوكس بيزنس"، إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في طريقها للتوقيع 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.وانخرطت الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين بالعالم، في حرب تجارية قبل نحو عامين، تبادلا خلالها فرض الرسوم الجمركية على سلع وبضائع بمليارات الدولارات.ونهاية أغسطس/ آب 2019، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، بخفض عملتها لمستويات متدنية، معتبرا أن هبوط اليوان حاليا يمكن تسميته بـ"التلاعب بالعملة".
وآنذاك، نفى "يي قانغ"، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إقدام البنك على خفض عملته بسبب النزاعات التجارية.وعادة ما يعتبر ترامب، تراجع اليوان أمام سلة العملات الأجنبية، أداة تتبعها الصين، لزيادة تنافسية منتجاتها بالنسبة للمستوردين مقابل ذات السلع الأجنبية. -

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