بعد الحكم غيابيًا.. صاحبة الفيديوهات الإباحية تظهر في العبور

نشرت الفنانة الاستعراضية، جوهرة مقطع فيديو تظهر فيه مع الفنان أمينة التى تقوم بتصوير عمل فنى جديد فى مدينة العبور.

وعلقت جوهرة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: "أنها متحمسه للعمل مع الفنانة أمينة وأنها سعيدة بهذه التجربة التى تقدمها لأول مرة مع مطربة شهيرة كنت أتمنى أن أراها وأتعاون معها".

وظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.

وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" يعرض حاليا وهو من بطولة الفنان خالد الصاوى وتامر حسني وزينة وأحمد السقا و تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.