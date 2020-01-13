  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

لجين عمران

إعلامية شهيرة: فخورة جدًا إني مطلقة

الديهي مع الداعشية

داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

قتل

30 طعنة تنهي طريق "المتعة الحرام" في الجيزة

السيسى

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

سلمان وسلطان عمان

حضور مميز للملك سلمان في عزاء "قابوس"

شوكور

نجم منتخب تركيا مهاجمًا «أردوغان»: «سلبني كل شي»

نانسي عجرم وزوجها

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

السراج وحفتر

نتيجة صادمة بعد اجتماع "السراج" و"حفتر"

الأزهر للفتوى الإلكترونية يٌبين حكم استخدام المسبحة في الذكر

آخر الأخبار

الأزهر للفتوى الإلكترونية يٌبين "حكم استخدام المسبحة في ذكر الله سبحانه"
الأزهر للفتوى الإلكترونية يٌبين "حكم استخدام المسبحة في ذكر الله سبحانه"
Advertisements

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

الأزهر للفتوى يقدم لكم حكاية "جدد حياتك" لـ"الغزالي"

#

الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية بالدقهلية

#

بالصور.. ختام فعاليات التوعية الأسرية لمركز الأزهر ببني سويف

#

قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف

بين المركز العالمي للفتوى الإلكترونية حكم استخدام المسبحة في ذكر الله سبحان، في فتى جديده له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، قائلا، "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد...
فقد أمرنا الله -سبحانه وتعالى- بكثرة ذكره؛ فقال في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [الأحزاب: 41].

والمقصود بذكر الله -تعالى- في قوله: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً} ما يشمل على التهليل والتحميد والتكبير، وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي ترضيه -عز وجل-.

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، أكثروا من التقرب إلى إليه -تعالى- بما يرضيه، في كل أوقاتكم وأحوالكم؛ فإن ذكر الله -تعالى- هو طب النفوس ودواؤها، وهو عافية الأبدان وشفاؤها، به تطمئن القلوب، وتنشرح الصدور.
والتعبير بقوله: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً} يشعر بأن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه، أن يواظب على هذه الطاعة مواظبة تامة.

ومن الأحاديث التي وردت في الحض على الإكثار من ذكر الله، ما رواه الإمام أحمد عن أبى الدرداء -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «لا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي: الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله_ عز وجل_». [التفسير الوسيط لطنطاوي (11/ 219)]

والمسلم مأمور بأن يتبع شتى الطرق التي تُعينه على ذكر الله -عز وجل-؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمسبحة من الأمور التي استحسنها المسلمون في زماننا المعاصر ولا يوجد فيها شيء من البدعة؛ لأن الفقهاء بيّنوا أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، والمسبحة وسيلة.
والغاية من استعمالها هي ذكر الله تعالى؛ فتأخذ حكم الذكر في هذه الحالة.

والمسبحة بهذا الشكل الموجود الآن في زماننا المعاصر لم تكن موجودة بهيئتها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ورد ما يشبهها على حسب ما تعارف عليه الناس في زمانهم؛ فعن صَفِيَّةَ بنت حيي -رضي الله عنها- قالت: دَخَلَ عَلَيَّ -رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَبَّحْتُ بِهَذِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي، فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ».[ أخرجه الترمذي]

ويستفاد من هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُنكر على السيدة صفية ما فعلته من جمعها للنوى وتسبيحها به، فدل هذا على جواز اتخاذ كل ما من شأنه أن يُعين المسلم على ذكر الله -تعالى-.

وبناءً على ذلك: فاستخدام المسبحة في ذكر الله تعالى من الأمور الجائزة شرعًا، ولا يوجد ما يمنع من استخدامها.. والله -تعالى- أعلم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد
» بالفيديو.. أحضان وقبلات أمام مدرسة بالشرقية
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم بالدوري الروماني
» "فتاة المطرية" تصدم والدها بعد ظهورها
» برشلونة يبدأ إجراءت فسخ تعاقده مع «فالفيردي»
» الجيش ينشر فيديو قتاليا للمناورة «قادر 2020»
» 3 عقوبات في انتظار الزمالك حال رفضه السفر لـ«قطر»
» تسريب مكالمة يقلب قضية "نانسي عجرم"
» الأهلي يوجه صدمة قوية لـ«النقاز»
» كارثة في إسرائيل.. السلاح الجوي يغرق في مياه الأمطار
» «الانضباط» تقرر إيقاف حسام غالي مباراتين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية