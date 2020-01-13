قتيل ومصابان في اشتباكات دامية بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بمركز دشنا شمالي قنا.

البداية كانت بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بإصابة حسين عبده حسن (29 عامًا- عامل) ورمضان كمال (52 عامًا- خفير) بطلق ناري إثر اشتباكات نشبت بينهما بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أبومناع قبلي في دشنا شمالي محافظة قنا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة عصام. ج (20 عامًا) بمحيط الاشتباكات، وجار كشف ملابسات الجريمة، وتمَّ نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.