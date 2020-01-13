الريال يكشف مدة غياب «راموس» عن الملاعب

13 يناير 2020 - 08:57 م

كشف الجهاز الطبي لفريق ريـال مدريد الإسبانى، مدة غياب سيرجيو راموس، قائد المرينجي والمنتخب الإسباني بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تُوج فريق ريـال مدريد أمس، ببطولة كأس السوبر الإسبانى، للمرة الـ 11 في تاريخه، بالفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف لهدف، بركلات الترجيح، بعدا انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أى أهداف، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة"، بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية.

حث تعرض راموس للإصابة في الكاحل بعد كرة مشتركة مع زميله السابق في النادي الملكي ألفارو موراتا.

ومن المتوقع أن يغيب راموس عن الميرنجي لفترة قد تصل لـ15 يومًا مما يعني أنه سيغيب عن عدة مواجهات لريـال مدريد.

ورغم الإصابة فإن راموس استطاع أن يكمل المباراة، حتى نهايتها والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية.