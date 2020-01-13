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ضبط عصابة مخدرات غسلت أموالًا بـ 150 مليون جنيه

قضايا وحوادث

أموال
أموال
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أحمد سالم

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الداخلية

مطروح

غسيل اموال

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن جريمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه، نتيجة تعاملات 8 أشخاص بمحافظة مطروح، من حصيلة تجارتهم في المخدرات، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (150,000,000 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي توالي التحقيق.


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