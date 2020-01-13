» بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد

13 يناير 2020 - 08:02 م

توج ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، على حساب المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ورصدت عدسات المصورين لقطة طريفة و تلقائية للغاية، في أعقاب تتويج ساديو ماني بجائزة أحسن لاعب إفريقي عن عام 2019، و ذلك أثناء قيام أحد الإعلاميين المصريين بتوجيه التهاني للأسد السنغالي على الجائزة.

و خلال حديث الإعلامي المصري، مع ساديو مانى، قام بتهنئته مقدماً على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم تنتهي منافساته بعد، مما دفع اللاعب السنغالى، بتلقائية شديدة إلى الطرق عدة مرات على الخشب المصنوع منه الكرسي الذي يجلس عليه ، و بدا على ملامح أسد التيرانجا الخوف من أن يصيبه الحسد و لا يتمكن من الفوز مع فريقه بلقب البريميرليج لموسم (2019_2020).