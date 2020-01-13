» بالفيديو.. أحضان وقبلات أمام مدرسة بالشرقية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محافظة الشرقية، مقطع فيديو لشاب يحتضن فتاة ويقدم لها الورود أمام مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بأبو حماد.

وظهر في الفيديو، شاب يقارب العشرين عاما يحتضن طالبة تقارب سنه أيضا، مقدما لها باقة من الورود، موجها رسالة قاسية لأصدقائها ولجميع الواقفين أمام بوابة المدرسة مفادها.. "اللى هيبص لها هضربه بالنار".

جاء ذلك وسط حالة من التصفيق والتهليل من جانب المتواجدين أمام بوابة المدرسة في مشهد عبر فيه العديد عن استيائهم من الحال الذي وصل إليه التعليم في مصر بصفة عامة ومحافظة الشرقية بصفة خاصة.



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