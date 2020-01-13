"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

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محمد فضل- متابعات

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بشرى سارة

زفت وزارة الكهرباء، بشرى سارة للمواطنين، وذلك عبر المتحدث الرسمي للوزارة، مؤكدًا أنه سيتم وقف تحصيل بند ورسوم النظافة من فواتير الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل.

وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير الكهرباء يسعى إلى أن تكون الرسوم المتواجدة على فاتورة الكهرباء تخص الكهرباء فقط.

وتابع :"كان يتم تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء منذ أكثر من عامين، ورفع تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء كان طلب من نواب البرلمان"، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتحصيل بند النظافة لصالح وزارة التنمية المحلية ولا تدخل رسوم النظافة في خزانة وزارة الكهرباء.


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