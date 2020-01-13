الخارجية تصدر بيانًا شديد اللهجة

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باكستان

الحادث الإرهابي

مصر تدين

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد كويتا بدولة باكستان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر، إن مصر تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة «كويتا» بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة باكستان الصديقة في هذا الحادث الأليم.


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