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مفاجأة.. «بوتشيتينو» يرفض تدريب برشلونة

الرياضة

بوتشيتينو
بوتشيتينو
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برشلونة

المصريون

بوتشيتينو

رفض ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، قيادة برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة خلفًا لـ«فالفيردي»، وذلك بعد التقارير التى ربطت بينه وبين الفريق الكتالوني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات المدرب الأرجنتيني والذى قال فيها: "لدي أصدقاء كثر من برشلونة ولدي احترام كبير لهم ولكن نحن بمسارين مختلفة، برشلونة طريقه بمسار وأنا بمسار مختلف.. باتجاه معاكس والالتقاء مستحيل".

أضاف: "برشلونة كان العدو بالنسبة لي لسنوات كثيرة ولذلك لا أستطيع تدريبه.. ستكون خيانة وأنا محترم".

المعروف أن بوتشيتينو كان لاعبًا في فريق إسبانيول لفترة كبيرة خلال مسيرته كلاعب، وهو الفريق الذى يعتبر العدو الرئيسي لبرشلونة في إقليم كتالونيا.

وتواصل فريق برشلونة الإسباني مع وكيل أعمال إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا، لإبلاغه بالخطوات القانونية لفسخ التعاقد مع المدرب الحالى للفريق الكتالونى خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث بات إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أقرب للرحيل عن "كامب نو" من أى وقت مضى، بعد تذبذب نتائج البلوجرانا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني الخميس الماضى.

كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد عقد اجتماع خاص مع فالفيردي لحسم مستقبله مع البارسا منذ ساعات، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار فى هذا الأمر غدا.

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