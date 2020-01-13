30 طعنة تنهي طريق "المتعة الحرام" في الجيزة

13 يناير 2020 - 06:41 م

أنهت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا حياة جارها السائق، الذي عاشت معه في الحرام مقابل دفع المال لها، بعدما رفض إنهاء علاقته بها بعد خطبتها لشخص آخر.

وحين طلبت الفتاة من عشيقها وضع نهاية لعلاقتهما بسبب ارتباطها بآخر، رفض وهددها بفيديوهات إباحية صورها لها خلسة، فما كان منها إلا أن سددت له 30 طعنة أودت بحياته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل السائق داخل منزله حيث تبين أن عشيقته السابقة وراء قتله لرفضه إنهاء علاقتهما عقب خطبتها لآخر.

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمة وبـ مواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت أن المجني عليه استغل حاجتها للمال واستدرجها للشقة وحدثت بينهما علاقات جنسية غير مكتملة، وأضافت المتهمة أنها بعد فترة تمت خطبتها لشخص آخر فخشيت افتضاح أمرها وحاولت إنهاء العلاقة بجارها المجني عليه إلا أنه هددها بصور ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها فـ بيتت النية لقتله وأخذت سكين من شقتها أخفتها بين ملابسها وتوجهت له وطلبت منه الهاتف المحمول الذي يحتوي على صورها ومقاطع الفيديو ولكنه رفض فسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة وألقت التليفون والسكين بنهر النيل.