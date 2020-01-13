«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

13 يناير 2020 - 06:15 م

أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدى الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.



وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.