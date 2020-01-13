حضور مميز للملك سلمان في عزاء "قابوس"

13 يناير 2020 - 06:12 م

وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم الاثنين، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس.

واستقبل الملك "سلمان" لدى وصوله سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور.

وبحسب وكالة الانباء السعوية "واس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر السعودية، متجها إلى سلطنة عمان، لتقديم واجب العزاء لسلطان عمان الجديد وآل بوسعيد فى وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأناب العاهل السعودى،الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.