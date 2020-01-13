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حقيقة استقالة «جلال» من تدريب المصري

الرياضة

ايهاب جلال
ايهاب جلال
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أمير سعد

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المصريون

المصرى

ايهاب جلال

كشف سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، حقيقة استقالة إيهاب جلال من قيادة الفريق عقب الخسارة التي تلقها أمس أمام بيراميدز، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصري، في بيان رسمي، عدم صحة الأخبار المتداولة، مؤكدين أنهم يدعمون إيهاب جلال، كل الدعم من أجل العودة وقيادة الفريق لطريق الانتصارات .

وجاء بيان المصري الرسمي على النحو التالي:

«يؤكد مجلس إدارة النادي المصري على عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم الكابتن ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية».

«ويهيب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا».

«مجلس إدارة النادي المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات».

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