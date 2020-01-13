3 عقوبات في انتظار الزمالك حال رفضه السفر لـ«قطر»

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المصريون

الزمالك

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على توقيع عقوبات قاسية على نادي الزمالك حال رفضه مواجهة الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل بقطر في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن عبر تصريحات رسمية له عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر، ورفض الكاف التعامل مع تصريحات مسئولى القلعة البيضاء بمحمل الجد، فى ظل اعتماد الكاف فى تعاملاته على الخطابات الرسمية وهو ما لم يقدمه الزمالك حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي، أن الزمالك أصبح على موعد من العقوبات المغلظة فى حال تمسك مسئوليه بعد الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى.

وأكد المصدر أن العقوبات التى ستوقع على الزمالك ستكون كالأتي العقوبة الأولى وهى إقصاء الفريق الأبيض من بطولة دورى أبطال إفريقيا الجارية، والعقوبة الثانية هى حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة إفريقية لمدة 3 سنوات متتالية، أما العقوبة الثالثة ستكون فرض غرامة مالية مغلظة على الفريق الأبيض.

وأضاف أن الكاف لم يفتح سيناريوهات عدم خوض الزمالك للمباراة سواء بمشاركة نهضة بركان المغربي وصيف بطولة الكونفيدرالية أو تأجيلها، مشيرًا إلى أن فى حال إصرار الزمالك على الانسحاب فإن المكتب التنفيذي للكاف سيحدد طرفى مباراة السوبر وموعدا جديدا لإقامتها.

وشهدت الأيام الماضية توقيع أحمد أحمد رئيس الكاف عقدا رسميا مع إحدى الشركات القطرية لاستضافة مباراة السوبر الإفريقي لـ3 نسخ متتالية تبدأ من مباراة الترجى التونسى والزمالك المقرر إقامتها 14 فبراير المقبل.

وخرج الزمالك أمس وأعلن فى "بيان رسمي" عدم موافقته على خوض المباراة، مؤكدًا أن ملف المباراة بالكامل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهو من سيكون صاحب القرار الأول والأخير فى خوضها أو من عدمه.

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