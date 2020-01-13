نتيجة صادمة بعد اجتماع "السراج" و"حفتر"

13 يناير 2020 - 05:53 م

انتهت قبل قليل، المفاوضات الجارية بين طرفي الأزمة الليبية، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج في روسيا دون اتفاق.

وأقيمت المباحثات حول هدنة في ليبيا، وشارك فيها وزراء الخارجية والدفاع لروسيا.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق".

وشهد مقر وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرجي لافروف وسيرجي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أغلو وخلوصي أكار، حيث بدأت المشاورات متعددة الأطراف.

وأجريت المناقشات لأكثر من 6 ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام، جرى خلالها سلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود.

وكانت هدنة لوقف إطلاق النار قد انطلقت في ليبيا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير.

ويشار إلى أن المفاوضات جرت مع كل على حدة ولم يتم أي لقاء مباشر بين قائد "الجيش الوطني الليبي" ورئيس الحكومة المؤقتة.