مصمم المعارك أحمد كاظم: هدفي رفع مستوى الأكشن في السينما المصرية

قريبا الإعلان عن أول أعمالي السينمائية في مصر وفرقتي شاركت في أفلام جيمس بوند

ونجحت الفرقة في تقديم استشارات في مجال تصميم المعارك السينمائية لعدة أفلام، أبرزها فيلم Die another day ، وهو أحد أفلام سلسلة جيمس بوند للنجم بيرس بروسنان، وفيلم Gangs of New York للنجم ليوناردو دي كابريو، والفيلم الدانماركي Valhalla، والفيلم الأيسلندي Black game..