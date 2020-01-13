فنانة كويتية: سأصور خادمتي بـ"البكيني" للحصول على الشهرة

13 يناير 2020 - 05:16 م

قالت الفنانة الكويتية مها محمد، إن طريق الحصول على الشهرة سهبل وبسيط دون الحاجة لجلسات تصوير ومجهود.

وأضافت في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود، قائلة :« أي واحدة تطلع تتفصخ وتسولف تجيب ملايين المشاهدات».

وأوضحت أنها يمكن أن تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً إذا وجهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني، وهو ما أثار ضجة كبيرة وهجوم عليها.

وجاءت بعض التعليقات الغاضبة كالتالي :" استغفرالله يعني الخدامه مو بني ادمة"، :" ليش تضرب المتل بالخدامه كانها شي ناقص وراح يجيب مشاهدت ترا بعد الخدامه انسان نفس كل واحده عندها مفاتن".

- "ليشش ما تقولين لنفسك".. "الكلام عيب وهذا مب اسلوب الكلام ربي لك الحمد".

