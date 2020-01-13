صادم.. كتب أطفال جنسية تغزو الأسواق

13 يناير 2020 - 05:11 م

شهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقديم طلب إحاطة بشأن كتب أطفال تحوي على قصص جنسية منتشرة بالأسواق.

وقدم طلب الإحاطة النائبة داليا يوسف، موضحة أن ة بعض الكتب تحتوي على "قصص جنسية" وأخرى "متطرفة" تدعو للتعصب والإرهاب والعنف.

كما حرصت النائبة على اصطحاب بعض الكتب والمجلات داخل اجتماع اللجنة، مشيرة إلى أن هذه الكتب تُباع فى المحافظات والقاهرة وسور الأزبكية.

وقالت في كلمتها خلال عرض المشكلة: "تتكلم الكتب عن لصوص سكرانين اغتصبوا فتاة وقتلوها وقطعوا إصبعها ليسرقوا الخاتم" وغيرها من الكتب المحرضة على العنف والكراهية.

كما طالبت وزارة الثقافة بالتدخل، متساءلة عن دورها وأين هي من مواكبة "ما يحدث فى مجتمعنا من تأثير سلبى على الأطفال نتيجة الظروف المحيطة".