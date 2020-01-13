نائب: جلسة النواب بشأن ليبيا تاريخية

13 يناير 2020 - 05:07 م

وصف النائب أحمد مصطفى الفرجانى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الجلسة شهدها التى مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى بالتاريخية.

وأشاد بالكلمة المهمة والحاسمة للدكتور على عبد العال خلال هذه الجلسة بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وقال في بيان الاثنين، إن هذه الجلسة بعثت بمجموعة من الرسائل المهمة للعالم كله فى ضوء كلمة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أمام مجلس النواب المصرى ان ليبيا لا تستجدى أحدًا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثمانى التركى الجديد وان النظام التركى أطلق فى السنوات الأخيرة حربًا بالوكالة سخّر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية.