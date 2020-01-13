الجيش ينشر فيديو قتاليا للمناورة «قادر 2020»

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أحمد سالم

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قوات الجيش

قادر 2020

قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة " قادر 2020" على مختلف الاتجاهات.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ القوات لمهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود.

كما تنفذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

فيما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود. حيث تم رفع درجات الإستعداد القتالى للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة

قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية، قامت أيضًا بتأمين الحدود والسواحل المصرية، وتنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية وتشديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية.

شاهد الفيديو..

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