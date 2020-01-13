فنانة سعودية تستفز الجميع بمشهد "غير مألوف"

13 يناير 2020 - 05:00 م

تسبب مشهد للفنانة السعودية ?إلهام علي،? في مسلسلها الكوميدي "سريع وسريع"، في استفزاز الجمهور، وإثارة ضجة حوله، حتى طالتها الاتهامات بالترويج للتدخين والإساءة للحجاب.

وظهرت الفنانة السعودية وهي تقلد الرجال وهي ترتدي الحجاب وتدخين السجائر بكل شراهة.

https://www.youtube.com/watch?v=g13sN9Eggjg&feature=emb_logo

وتظهر الممثلة السعودية في مقطع فيديو وهي تدخن وتصرّخ ما تسبب في اتهامها بالإساءة إلى الحجاب والترويج للتدخين من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش إلهام علي حالياً في البحرين بعد ان انتهت من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من السعودية إلى البحرين.



