شاهد.. حمالة الصدر تسقط من ملكة جمال أثناء تتويجها

13 يناير 2020 - 04:56 م

وقعت الفتاة البلجيكية "?سيلين فان أويستل?"، في مأزق حقيقي رغم أنها تعاملت معه بسرعة وتجاوزته، وذلك في حفل تتويجها بتاج ملكة جمال بلجيكا 2020.

ووقعت الفتاة على المنصة أمام الجميع، وسقط معها حمالة الصدر التي يبدو انها مانت تخبأها في يدها، لكهنا استدركت الوضع سريعاً ونهضت بسرعة كبيرة وأكملت العرض، لكنها تركت حمالة الصدر على الأرض ولم تبال لما حصل معها.

أويستل البالغة من العمر 23 عاماً نجحت بالحفاظ على هدوئها وإبتسامتها رغم الموقف المحرج.

يذكر أن أويستل كانت قد حصدت سابقاً لقب ملكة جمال مدينة "انتويرب" لعام 2019، كما أنها حاصلة على دبلوم في القانون، كما توجت بلقب "ملكة جمال مواقع التواصل".



?? Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène ?? La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay? https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020





