تسريب مكالمة يقلب قضية "نانسي عجرم"

13 يناير 2020 - 04:52 م

قلبت مكالمة مسربة الموازين في قضية زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمتهم فيها بقتل شاب سوري.

وانتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مقطع لمكالمة مسربة منسوبة الى حارس "عجرم"، والتي ذكر خلالها تفاصيل مثيرة حول واقعة القتل.

وذكر الحارس أن "فادى الهاشم" زوج الفنانة نانسى عجرم، كان فى حالة توهان حيث كان "سكران" بحسب قوله.

ولفت في المكالمة التي لم يتم التأكد من صحتها، أنه في هذا الحالة من "السكر" قام بقتل محمد الموسى مستخدما مسدسين وليس مسدسا واحدا كما أشيع.

وقال: "إن ما تعرض له القتيل محمد الموسى هى عملية انتقام وليس كما قيل إنه دخل الفيلا كسارق"، مشيرًا إلى "أن فكرة ما يقال انه تم تغيير ملابس القتيل تارة يقال كان يرتدي ملابس بيضاء وتارة اخرى سوداء فان هذا بمثابة تضييع وقت والذى قام بالجريمة شخصان زوج نانسى عجرم وشخص اخر وهو ابن خاله والفيديو كله مزور".

يشار إلى أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية إلى الآن، حول قيام الهاشم بقتل الشاب وما سبب تواجده في الفيلا.





