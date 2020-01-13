» رسميًا.. اتحاد جدة يضم «البدري» موسمين ونصف

13 يناير 2020 - 04:49 م

أنهى أنيس البدري جناح فريق الترجي والمنتخب التونسي إجراءات انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين ونصف.

وكان أنيس البدري أحد أسباب فوز الفريق ببطولة أفريقيا لعام 2018، وذلك بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة التي جمعت بين الترجي والأهلي والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الترجي على ملعب الأوليمبي برادس.

يعتبر التونسي أنيس البدري صاحب الـ "28 سنة " أحد أفضل اللاعبين في صفوف نادي الترجي التونسي، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وشارك في بطولة كأس العالم للأندية خلال النسخة الأخيرة التي توج بها نادى ليفربول الإنجليزى.

ولعب البدري في صفوف نادي ليل الفرنسي خلال الفترة من 2010 حتى 2013 عندما انتقل إلى موسكرون البلجيكي ثم انضم للترجي التونسي في عام 2016.

وخاض البدري مع نادي الترجي التونسي هذا الموسم في بطولة الدوري التونسي 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بينما في دوري أبطال أفريقيا لعب 5 مباريات وسجل هدفين.

وشارك مع نادي الترجي التونسي في كأس العالم للأندية ولعب مباراتين وسجل هدفين وحصل مع فريقه على المركز الخامس عقب فوزه على السد.