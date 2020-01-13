زراعة البرلمان ترجئ تعديل قانون الري

13 يناير 2020 - 04:44 م

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، وذلك لحين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الرى والذى انتهت من مناقشته لجنة الزراعة وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، والذي يهدف لإلغاء حظر زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد.

وطالب النائب تامر عبد القادر، بضرورة تعديل القانون الحالي للرى، نظرا لأنه يحظر زراعة الأرز بالوادى الجديد، لاعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، موضحا أن المحافظة تتجه حاليا لزراعة الأرز الجاف الذي لا يحتاج كميات كبيرة من المياه.