كارثة إنسانية في الإسكندرية.. مصرع خمسة على الأقل

محمد فضل
شهدت منطقة العطارين بالإسكندرية كارثة إنسانية، اليوم الإثنين، بانهيار عقار أودى بحياة 5 وإصابة آخر حتى الآن.
وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث فور إبلاغ الأهالي لقوات الأمن، وقال سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من 3 طوابق، وهو بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم لسنة 2017.
وأضاف سكرتير عام المحافظة، في تصريحات صحفية، أن الانهيار أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.
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