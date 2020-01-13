حبس مجدي عبد الغني وتغريمه 100 ألف جنيه

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مجدي عبد الغني
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قضت محكمة جنح الدقي بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين غيابيا عاما وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

كان محامي كل ورثة المرحوم سيد أحمد "عبد الرحمن سيد أحمد، يحيي سيد أحمد، أماني سيد أحمد، أحمد سيد أحمد، أمل منصور سيد أحمد، هالة عبد العال سيد أحمد، أحمد عبد الشكور سيد أحمد" قد أقام جنحة مباشرة حملت الرقم 15431 لسنة 2019، يختصمون فيها مجدي عبد الغني سيد أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد عبد الغني ومصطفي عبد الغني، ويتهمونهم بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.


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