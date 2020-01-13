ولي العهد يتولى إدارة شؤون السعودية خلفًا للملك سلمان

13 يناير 2020 - 04:41 م

قال الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر المملكة إلى سلطنة عمان لآداء واجب العزاء في السلطان قابوس رحمه الله.

وفي ها الصدد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً ، بتولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إدارة شؤون البلاد وتسيير مصالح الشعب خلفًا له، خلال مدة سفره خارج المملكة .

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأمر الملكي، والذي جاء نصه كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان، أصدر أمرًا ملكيًا، بترقية وتعيين 152 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه.